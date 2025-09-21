В Архангельской области задержали экс-главу регионального Минздрава Герштанского
Бывшего министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
По данным надзорного ведомства, накануне состоялось заседание суда, на котором удовлетворили ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Судья согласился с позицией прокурора, указав на риски того, что обвиняемый может скрыться или оказать давление на свидетелей.
В суде подчеркнули, что решение об аресте не означает признания вины Герштанского. Постановление пока не вступило в законную силу, и экс-чиновник имеет право его обжаловать.
Напомним, ранее в Архангельской области уже возбуждались уголовные дела в отношении высокопоставленных должностных лиц. Кроме того, накануне стало известно о возможном возбуждении нового дела против бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, ранее осуждённого за коррупцию.
