Виновникам дела о гибели Дугиной грозит пожизненное заключение

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Следствие по делу об убийстве журналистки Дарьи Дугиной объединило несколько дел против члена украинской диверсионной группы Богдана Цыганенко, который вместе с Натальей Вовк обвиняется в организации преступления.
Как сообщает ТАСС, оба фигуранта заочно обвиняются в убийстве, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору с политическими мотивами.
Цыганенко и Вовк находятся в международном розыске, а их заочные аресты подтверждены судом; апелляцию подал только Цыганенко.
Суд установил обоснованность подозрений в их причастности к преступлению, основываясь на показаниях потерпевшего Александра Дугина, свидетелей и иных собранных доказательствах. Материалы дела подтверждают их причастность, включая протоколы опознания и результаты оперативно-разыскной деятельности.
В России Цыганенко обвиняют по четырем статьям, включая убийство и незаконные операции с взрывчатыми веществами. За эти преступления ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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Цыганенко и Вовк находятся в международном розыске, а их заочные аресты подтверждены судом; апелляцию подал только Цыганенко.
Суд установил обоснованность подозрений в их причастности к преступлению, основываясь на показаниях потерпевшего Александра Дугина, свидетелей и иных собранных доказательствах. Материалы дела подтверждают их причастность, включая протоколы опознания и результаты оперативно-разыскной деятельности.
В России Цыганенко обвиняют по четырем статьям, включая убийство и незаконные операции с взрывчатыми веществами. За эти преступления ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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Мария Моисеева