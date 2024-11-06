Виновникам дела о гибели Дугиной грозит пожизненное заключение

Подозреваемого в убийстве в Омске 15-летней Евангелины из Москвы арестовали, им оказался неоднократно судимый 41-летний токарь Олег К. Близкие до последнего верили, что девочка жива, но правда оказалась печальной. В материале «Радио 1» расскажем подробности пропажи и убийства школьницы.