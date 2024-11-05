Смешной приговор: двухлетняя девочка с Кубани не вернулась из детского сада, кто виноват в гибели малышки

Фото: istockphoto / eranicle
9 сентября 2019 года в детском саду в Краснодаре произошла трагедия: двухлетняя девочка погибла из-за упавшего на неё дерева. Подробнее о происшествии расскажет «Радио 1».
Трагедия в Краснодарском детском саду
К маю 2021 года после трагедии в детском саду №48 в Краснодаре, где упавшее дерево привело к гибели двухлетней девочки, пройдёт уже полтора года, из которых год — судебные процессы.
Ответчиками по делу являются заведующая дошкольным учреждением и представитель администрации. Согласно решению суда, именно они признаны виновными в смерти ребёнка, о чём сообщил Краснодарский краевой суд.
9 сентября 2019 года во время прогулки в детском саду двух детей и воспитателя упало дерево. Выжили все, кроме двухлетней Вики Чередниченко. У девочки была открытая черепно-мозговая травма, спасти её было практически невозможно.
О случившемся в детском саду мама маленькой Вики узнала из родительского чата в мессенджере.
«В эту группу ходит мой младший ребенок. Все случилось в момент, когда мой супруг привез сына в детский сад. Почти всех ребят завели на закрытую веранду, чтобы они играли под навесом, но несколько детей просто не успели зайти», — сообщила «Комсомольской правде» — Кубань» мама одного из детсадовцев Ирина.Во время расследования провели множество экспертиз. Внимание правоохранителей привлёк каштан. После трагедии департамент образования сообщил, что дерево было живым и безопасным, однако родители девочки считают, что каштан был гнилым, но никто не стал обращать на это внимание.
«Родители других детей говорили, что раньше с этого дерева уже падала ветка. Но никто не придал этому особого значения. Дерево давно должны были спилить, оно уже трухлявое, ему 50-60 лет!», — рассказал «Комсомольской правде» — Кубань» отец погибшей Виктор Чередниченко.Позже выяснилось, что дерево действительно было аварийным и его ствол прогнил почти на 90%.
Тем не менее, по мнению следователей, заведующая детским садом не приняла необходимых мер для проведения обследования и своевременного удаления опасного каштана.
«Кроме того, главным специалистом департамента городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара в марте 2018 года проводилось обследование зеленых насаждений дошкольного учреждения, в том числе и указанного дерева. Согласно заключению эксперта уже на тот момент каштан был аварийным. Но обвиняемый посчитал, что состояние дерева удовлетворительное», — отметили в СУ СК по региону.
Фото: istockphoto / FotoDuets
Суд
В результате расследования прокуратура передала в суд уголовное дело, фигурантами которого стали представитель городской администрации и бывшая заведующая детским садом. Им предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также в халатности, повлёкшей по неосторожности смерть человека.
В зале суда никто из обвиняемых так и не признал свою вину.
Эксперт, изучавший сруб аварийного каштана, дважды участвовал в судебном процессе. Сотрудник мэрии пытался оспорить выводы специалиста, но обвинение не ставило под сомнение его квалификацию. Оказалось, что дерево на 90% поражено трутовиком, что вызвало его аварийное состояние.
27 мая 2021 года Ленинский районный суд Краснодара наконец принял решение по резонансному делу.
Экспертиза показала, что на момент падения дерево было живым, но аварийным и нуждалось в немедленном удалении. В 2018 году состояние дерева уже было признано аварийным, но ответственным сотрудником это было проигнорировано.
Заведующая детским садом, в свою очередь, не предприняла необходимых мер для проверки состояния зелёных насаждений на территории учрежденияСуд признал заведующую детским садом виновной. Её приговорили к 1,5 годам колонии-поселения и лишили права работать с детьми на два года.
Сотрудника администрации вынесли наказание в виде ограничения свободы, но из-за истечения срока давности дела, он был освобождён от уголовной ответственности.
«Когда вынесли приговор, нас с женой он вообще не порадовал, он смешной даже. На апелляцию они сразу подали, потому что не согласны с приговором — заведующая считает, что очень жесткий приговор для нее», — прокомментировал Чередниченко.
Читайте также:
Россиянка заказала убийство сына по мотивам криминальных сериалов
В Газе эвакуировали детское отделение после израильской атаки на больницу
Убила сына за съеденный виноград: что стало с опекуншей, обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева
Дайана Хусинова