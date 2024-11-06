Удовольствие от убийства: После ссоры с родителями 15-летняя девочка наткнулась на изверга-рецидивиста

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Подозреваемого в убийстве в Омске 15-летней Евангелины из Москвы арестовали, им оказался неоднократно судимый 41-летний токарь Олег К. Близкие до последнего верили, что девочка жива, но правда оказалась печальной. В материале «Радио 1» расскажем подробности пропажи и убийства школьницы.
Пропажа девочки15-летняя Ева (так девочку называли близкие) приехала из Москвы в Омск вместе с родителями. Согласно информации СМИ, в этом городе живут родственники семьи – прабабушка и дядя. 22 июля семья собралась улетать домой, но решила прогуляться перед аэропортом. В тот день девочка поссорилась с родителями, поэтому они ушли гулять порознь. Отец рассказал, что позже семья звонила Еве, чтобы позвать гулять с собой, и она присоединилась, но ненадолго.
«Она сказала: «Я возьму ручную кладь, рюкзак уже взяла с собой. А вы идите, собирайтесь, я вас догоню». Это произошло чуть дальше по тропинке. То есть, если там прямо пойти, то к Иртышу можно выйти», – признался отец школьницы.
После прогулки родители начали собираться в аэропорт, но Ева так и не появилась. Тогда они начали звонить дочери, но телефон был уже вне зоны доступа.
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«Домашняя девочка»Девочка так и не вышла на связь, родители обратились в правоохранительные органы. Отец остался в Омске искать дочь, а супруга с младшими детьми отправились домой в Москву. По плану, мать должна была передать детей бабушке и вернуться, чтобы тоже участвовать в поисках ребенка.
«Она не склонна куда-то уходить, убегать. Такого нет, она домашняя девочка. Она могла немножко погулять — все мы иногда как позлимся, выйдем, гуляем. При этом она понимает, что, если надо вылетать, она придет вовремя. При этом, как у любого подростка, у нее не выключен телефон», — заявил отец.Согласно рассказу отца, через приложение для родителей на телефоне он выяснил, что на телефоне ребенка оставалось 65% зарядки. Мужчина считает, что дочь не стала бы намеренно игнорировать маму и папу. Также они с женой уверены, что девочка не могла специально убежать.
Поиски несовершеннолетней продолжались три дня. 25 июля Евангелину обнаружили мертвой. Ее тело было найдено в реке примерно в 18:20. По информации СМИ, девочку заметил водитель судна, который собирался завести свою лодку.
Родители были уверены, что Ева умерла не в результате несчастного случая. Отец девочки заявил, что прессе и неравнодушным людям нельзя «отпускать» эту ситуацию до раскрытия преступления, в первую очередь для самих себя.
«Мы увезли всех своих детей из Омска, но те или тот, кто сделал это с Евой, вполне возможно, все еще остается в городе», — заявил отец.
Насильник в маскеВ августе 2019 года был задержан 36-летний «десантник из Омска», подозреваемый в нападении на 24–летнюю девушку в парке им. 30-летия Победы. В 2004 году мужчина был осуждён сразу по двум статьям за сексуальные преступления – ст. 131 и ст. 132 УК РФ. Негодяй вышел из колонии в ноябре 2018 года, и до совершения преступления состоял на профилактическом учете.
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По данным следствия, подозреваемый, который заранее готовился к совершению нападения, спрятав лицо под маской, примерно в 11 часов утра набросился на гулявшую в парке около озера одинокую девушку, жестоко её избил и в камышах пытался совершить сексуальный акт. Однако насильника напугал звук приближающейся к озеру машины. В попытке скрыть свои деяния, мужчина бросил потерпевшую и ее вещи в воду и скрылся. Девушка смогла выплыть и обратиться к людям, которые уже вызвали полицейских.
Мужчина попал под подозрение в причастности к убийству девочки. Поиски зацепок в раскрытии этой истории продолжались три месяца и наконец дали результат.
«Убийство ради убийства»На допросе обвиняемый заявил, что в тот роковой день ловил рыбу на берегу Иртыша, а девочка сама подошла к нему и якобы между ними возник конфликт. После мужчина хладнокровно убил школьницу и бросил в реку.
Он признался, что расправился с девочкой «ради убийства». Факт сексуального насилия над жертвой официально не подтвердили, как и появившиеся в СМИ данные о найденном на её теле геноме убийцы.
По данным «СуперОмска», Евангелина скончалась в результате утопления, также обнаружено повреждение щитовидного хряща. Такая травма может появиться при удушении.
Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, где пробудет до 23 декабря.
Фото: istock / Rawf8
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