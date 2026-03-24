Фигурантам конфликта у офиса Wildberries в Москве вынесли приговоры
Пресненский районный суд Москвы вынес приговор шести фигурантам дела о конфликте у офиса Wildberries в бизнес-центре Романов двор. Об этом сообщили РИА Новости в инстанции.
По судебным данным, осужденным назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от одного года и семи месяцев до двух лет и четырех месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Следствие считает, что инцидент произошел в сентябре 2024 года у входа в офис компании в центре города, где между группой мужчин вспыхнул конфликт.
Как ранее сообщали в СК России, в результате происшествия пострадали семь человек, включая двух сотрудников правоохранительных органов. Еще двое погибли.
В конце сентября Басманный суд столицы арестовал 30 человек. Им вменяются статьи об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника полиции, незаконном обороте оружия и самоуправстве.
