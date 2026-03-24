Избил и зарезал: подростка заподозрили в жестоком убийстве в Волгоградской области
В Волгоградской области 15-летнего подростка подозревают в убийстве женщины. Об этом сообщили в региональном управлении СК.
По версии следствия, 10 марта несовершеннолетний житель села Лозное незаконно проник в дом местной жительницы, намереваясь похитить деньги. Как считают следователи, в ходе нападения он потребовал от хозяйки передать ему средства, после чего нанес ей телесные повреждения. От полученных травм женщина скончалась на месте. Подозреваемый попытался скрыться, однако вскоре его задержали.
Возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

