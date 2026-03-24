Отчим насиловал падчерицу на протяжении нескольких лет, теперь его ждет наказание
В Удмуртии суд вынес приговор 44-летнему мужчине по делу о преступлениях против половой неприкосновенности малолетней падчерицы. Об этом сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов региона.
Мужчину признали виновным. Суд установил, что с сентября 2022 года по сентябрь 2025 года он неоднократно совершал в отношении девочки преступления сексуального характера по месту своего жительства. Вину подсудимый признал полностью.
Ему назначили 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, судебная инстанция постановила взыскать в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей.
