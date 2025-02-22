Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» планировали устроить ещё одну атаку в России

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Фигуранты дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» намеревались устроить ещё одну атаку в России. Об этом пишет ТАСС.
Из материалов уголовного дела следует, что трое обвиняемых Умеджон Солиев, Зубайдулло Исмоилов и Шахромджон Гадоев в период с ноября 2023 года по 16 марта 2024 года незаконным путём приобрели, перевезли и в дальнейшем хранили не менее двух автоматов Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы к ним.
После теракта в концертном зале в Красногорске они изготовили взрывное устройство и планировали совершить ещё один теракт, но уже на набережной Каспийска в Дагестане.
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После теракта в концертном зале в Красногорске они изготовили взрывное устройство и планировали совершить ещё один теракт, но уже на набережной Каспийска в Дагестане.
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Анастасия Чинкова