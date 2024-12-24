ФСБ задержала жителя Чебоксар за оправдание теракта в «Крокусе»

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В Чебоксарах задержали мужчину за оправдание теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Чувашия.
Отмечается, что подозреваемый является сторонником радикальных взглядов, ранее он принял ислам. В марте этого года он разместил в соцсетях посты, оправдывающие действия преступной группы, напавшей на «Крокус». Ранее задержанный неоднократно привлекался к административной ответственности за возбуждение ненависти или вражды, а также за дискредитацию ВС РФ.
В отношении жителя Чебоксар возбуждено уголовное дело по статье о призывах к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма.
При обыске у задержанного изъяли исламскую литературу, мобильные устройства и сим-карты, жёсткие диски, топор и ножи.
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В отношении жителя Чебоксар возбуждено уголовное дело по статье о призывах к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма.
При обыске у задержанного изъяли исламскую литературу, мобильные устройства и сим-карты, жёсткие диски, топор и ножи.
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Анастасия Чинкова