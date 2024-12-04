Силовики задержали преступников, помогавших пособникам теракта в «Крокусе»

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Двадцатидвухлетний Хусен Кулаев, 27-летний Махмуд Картоев, 28-летний Мансур Точиев и 35-летний Магомед Санталиев помогли скрыться от преследования батыру Кулаеву, который обеспечил оружием боевиков, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года.
Как пишет Telegram-канал «112», во время обыска у задержанных изъяли оружие и боеприпасы. В мобильных телефонах были обнаружены переписки с главарями баталхаджинцев Белхароевыми, которые сейчас скрываются за границей. Из переписки ясно, что террористы активно участвовали в организации побега за рубеж пособников теракта в «Крокусе».
Трагедия в «Крокус Сити Холле» (Красногорск) произошла 22 марта 2024 года. Группа террористов ворвалась в концертный зал и открыла стрельбу по находившимся там людям. В результате атаки погибли не менее 145 человек (из них шестеро детей), 551 человек получил ранения. В результате взрывов и пожара здание «Крокуса» было почти полностью разрушено.
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Анастасия Ларина