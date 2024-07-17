Упавший близ Коломны SSJ-100 не прошел через требуемый по регламенту облет

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Самолёт Superjet 100, который разбился в Подмосковье, не выполнял пробный полёт после ремонта, сообщили в ТАСС.
По предварительной информации, самолёт не выполнил облет, который должен проводиться после капитального ремонта на заводе.
Согласно данным реестра воздушных судов и другим открытым источникам, последний полёт Superjet 100 состоялся 3 мая. После этого рейса самолёт был отправлен на ремонт.
Ранее стало известно, что в Подмосковье в районе деревни Большое Карасево разбился самолёт, вылетевший с аэродрома Третьяково в Луховицах во Внуково. Самолёт выполнял перегоночный рейс.
Предварительной версией крушения Superjet является неправильная установка датчиков во время технического обслуживания. Из-за этого могла произойти неверная передача данных о движении самолёта в воздухе.
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«Особенность облёта заключается в том, что его выполняет экипаж летчиков-испытателей, а не линейный экипаж. Они обладают специальными навыками для выявления технических проблем и готовы к нештатным ситуациям. В то время как обычные лётчики могут не распознать проблему своевременно», — отметили в издании.
Согласно данным реестра воздушных судов и другим открытым источникам, последний полёт Superjet 100 состоялся 3 мая. После этого рейса самолёт был отправлен на ремонт.
Ранее стало известно, что в Подмосковье в районе деревни Большое Карасево разбился самолёт, вылетевший с аэродрома Третьяково в Луховицах во Внуково. Самолёт выполнял перегоночный рейс.
Предварительной версией крушения Superjet является неправильная установка датчиков во время технического обслуживания. Из-за этого могла произойти неверная передача данных о движении самолёта в воздухе.
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Мира Полтева