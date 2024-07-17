Во ФСИН опровергли информацию о конфликте заключенного с администрацией СИЗО

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Сообщения в СМИ о конфликте одного из обвиняемых в теракте в «Крокусе» с администрацией СИЗО-2 («Лефортово») опровергли во ФСИН России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Распространяемая в СМИ информация... является недостоверной», — сообщили там.
В ведомстве также подчеркнули, что все обвиняемые и подозреваемые содержатся в учреждении согласно законодательным нормам, а все процессы зафиксированы на видео.
«Описанного в публикациях происшествия в следственном изоляторе никогда не было», — заключили во ФСИН.
Ранее сообщалось, что в ростовском СИЗО-1 после захвата заложников в июне побрили налысо всех заключенных, вне зависимости от вероисповедания.
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