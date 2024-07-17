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Во ФСИН опровергли информацию о конфликте заключенного с администрацией СИЗО

17 июля 2024, 10:39
Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской

Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской

Сообщения в СМИ о конфликте одного из обвиняемых в теракте в «Крокусе» с администрацией СИЗО-2 («Лефортово») опровергли во ФСИН России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Распространяемая в СМИ информация... является недостоверной», — сообщили там.

В ведомстве также подчеркнули, что все обвиняемые и подозреваемые содержатся в учреждении согласно законодательным нормам, а все процессы зафиксированы на видео.



«Описанного в публикациях происшествия в следственном изоляторе никогда не было», — заключили во ФСИН.

Ранее сообщалось, что в ростовском СИЗО-1 после захвата заложников в июне побрили налысо всех заключенных, вне зависимости от вероисповедания.

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#россия
#фсин
#сизо
#новости
Фигурантку дела о хищении денег Минобороны осудили после девяти лет розыска
17 июля 2024, 10:44

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Ирина Вишнякова стала последней из обвиняемых в крупном деле о хищении средств Минобороны, которое было расследовано. Она находилась в розыске на протяжении девяти лет.
Хамовнический суд признал Ирину Вишнякову, бывшего генерального директора ЗАО «Безопасность и связь», виновной в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путём. Её приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

«По версии следствия, Вишнякова была причастна к многомиллионным хищениям средств Минобороны, которые были выделены на эксплуатацию и содержание объектов военного ведомства. Это происходило в период, когда Анатолий Сердюков возглавлял министерство. Другие фигуранты этого масштабного расследования уже были осуждены, а Вишнякова долгое время скрывалась — она находилась в международном розыске и была задержана только в 2022 году», — сообщили в РБК.

В 2013 году Ирина Вишнякова занимала должность генерального директора «Безопасность и связь», которая принадлежала Александру Елькину. Он же был гендиректором «Славянки», входящей в «Оборонсервис» Минобороны.

В 2012 году началось расследование преступлений, связанных с ремонтом и обслуживанием жилищного фонда Минобороны. Главной фигуранткой дела была Евгения Васильева, которую признали виновной и приговорили к 5 годам лишения свободы.

В 2016 году к 11 годам колонии был приговорен директор ОАО «Славянка» Александр Елькин. В 2022 году его добавили еще 12 лет по новому делу. В 2013 году обвинили бывшего главного бухгалтера «Славянки» Ирину Вишнякову. В 2021 году ее арестовали.

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В Махачкале задержали начальник полиции порта по подозрению в получении взятки

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#суд
#безопасность
#расследование
#минобороны
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В Махачкале задержали начальник полиции порта по подозрению в получении взятки
17 июля 2024, 09:59

Фото: istockphoto / Oksana Kalinina

По данным Mash, 48-летний Кузбек Мурзаев подозревается в получении взятки в размере 13 миллионов рублей. Кроме того, во время обыска в его кабинете было обнаружено 4,4 грамма гашиша.
«Задержан начальник полиции порта Махачкалы. 48-летнего Кузбека Мурзаева подозревают в получении 13 миллионов рублей.Взятка была получена от представителей АО «Махачкалинский морской торговый порт» и ООО «Порт-Петровск», — сообщает telegram-канал.

По мнению оперативников, Мурзаев за определённое «денежное вознаграждение» не обращал внимания на постоянные перегруз судов в течение последних двух лет. В будущем также возможно введение уголовной ответственности за употребление наркотиков на рабочем месте.

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#telegram
#взятка
#суд
#наркотики
#нарушения
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Упавший близ Коломны SSJ-100 не прошел через требуемый по регламенту облет
17 июля 2024, 09:45

Фото: istockphoto / Diy13

Самолёт Superjet 100, который разбился в Подмосковье, не выполнял пробный полёт после ремонта, сообщили в ТАСС.
По предварительной информации, самолёт не выполнил облет, который должен проводиться после капитального ремонта на заводе.

«Особенность облёта заключается в том, что его выполняет экипаж летчиков-испытателей, а не линейный экипаж. Они обладают специальными навыками для выявления технических проблем и готовы к нештатным ситуациям. В то время как обычные лётчики могут не распознать проблему своевременно», — отметили в издании.

Согласно данным реестра воздушных судов и другим открытым источникам, последний полёт Superjet 100 состоялся 3 мая. После этого рейса самолёт был отправлен на ремонт.

Ранее стало известно, что в Подмосковье в районе деревни Большое Карасево разбился самолёт, вылетевший с аэродрома Третьяково в Луховицах во Внуково. Самолёт выполнял перегоночный рейс.

Предварительной версией крушения Superjet является неправильная установка датчиков во время технического обслуживания. Из-за этого могла произойти неверная передача данных о движении самолёта в воздухе.

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В Башкирии подросток на мотоцикле насмерть сбил человека
17 июля 2024, 09:25

Фото: istockphoto / Motortion

В Башкирии 16-летний подросток на мотоцикле сбил пешеходов, в результате скончалась девушка.
Также два пешехода, в том числе маленький ребенок, пострадали и находятся в больнице. Об этом сообщили в телеграм-канале Госавтоинспекции региона.

«Авария произошла вечером 16 июля в селе Дарьино. Юный мотоциклист наехал на трех пешеходов, которые шли по Центральной улице.17-летняя девушка погибла в медицинском учреждении, два пешехода и водитель мотоцикла доставлены в больницу, один из них – 4-х месячный ребенок», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Иркутске подросток на мопеде сбил 6-летнего ребенка на велосипеде.

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#девушка
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Мошенники стали использовать игру Hamster Kombat для обмана пользователей
Мошенники стали использовать игру Hamster Kombat для кражи аккаунта в Telegram
17 июля 2024, 09:20

Фото: istockphoto/JuYochi

Злоумышленники стали воровать аккаунты российских пользователей Telegram под видом сервиса для вывода средств из игры Hamster Kombat. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что эту схему обнаружили специалисты «Лаборатории Касперского». Мошенники рассылают ссылки на фишинговый ресурс, через который якобы можно вывести монеты и перевести их в рубли. Для этого необходимо авторизоваться в Telegram через открывшуюся страницу. После этого мошенники получают доступ к аккаунту пользователя.

Hamster Kombat — это игра в жанре кликер, в которую можно играть в мессенджере Telegram. В игре предлагается превратить хомяка в гендиректора успешной компании, кликая на монетку и покупая карточки улучшения. В криптоигру тапает более 150 млн. человек по всему миру.

Ранее сообщалось, что мошенники звонят россиянам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний, а также активно пытаются организовать схемы хищения денежных средств через общедомовые чаты. Аферисты от имени соседей могут продавать парковочные места и исчезать после получения предоплаты.

Жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#telegram
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Обокравшую подмосковного пенсионера женщину вычислили по окурку
17 июля 2024, 09:17

Фото: istockphoto/JuYochi

Полицейские Сергиева Посада задержали женщину, подозреваемую в краже 200 тысяч рублей у 84-летнего местного жителя, найти воровку помог анализ ДНК, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что две женщины, представившись соцработницами, проникли в квартиру пенсионера на улице Дружбы и, под предлогом замены купюр старого образца на новые, попросили пенсионера принести имеющиеся сбережения. Осмотрев принесённые из серванта 200 тысяч рублей, мошенницы сказали, что эти деньги менять не нужно. Затем одна из них увела пенсионера на кухню под предлогом заполнения бумаг, а вторая украла деньги из гостиной», — говорится в сообщении.
Полицейские просмотрели запись видеонаблюдения у подъезда и обратили внимание, что одна из мошенниц курила, прежде чем войти. Выброшенный ей окурок удалось найти. Эксперты сделали анализ ДНК оставленной на окурке слюны и по Федеральной базе геномной информации установили личность женщины. Оказалось, что это 44-летняя жительница Рязани, ранее судимая за мошенничество.

Женщину задержали на одном из столичных вокзалов. Сейчас полиция разыскивает её сообщницу.

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#мвд московской области
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Украинец-трансгендер похитил младенца из перинатального центра в Кременчуге
17 июля 2024, 09:03

Фото: istockphoto/olegda88

Сменивший пол украинец выкрал новорожденного младенца из перинатального центра в городе Кременчуге. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.
На кадрах можно увидеть, как из здания выходит женщина с большим свёртком, передаёт телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на информацию Нацполиции. Однако после задержания оперативники выяснили, что похитителем был 25-летний мужчина-транссексуал.

Свой поступок он объяснил тем, что очень хотел иметь ребёнка, а родить его был не в состоянии по понятным физиологическим причинам. Тогда и решился на похищение младенца. Сейчас с малышом всё хорошо, полицейские вернули его матери в перинатальный центр. В отношении чадолюбивого трансгендера возбуждено уголовное дело.

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#операция
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#полицейские
#мужчина
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Сотрудница американской школы занялась оральным сексом с семиклассником
17 июля 2024, 08:19

Фото: istockphoto/Igor Vershinsky

В американском штате Коннектикут под суд попала 47-летняя консультантка по профориентации одной из школ. Она совратила малолетнего ученика и занялась с ним сексом в своём кабинете.
Расследование в отношении Луизы Мелкионе из города Нью-Канаан началось в апреле, когда один из учителей заметил у неё в телефоне неподобающую переписку с семиклассником (в США в седьмом классе учатся дети 12-13 лет — прим. ред.). Выяснилось, что их отношения начались ещё год назад, когда мальчик перевёлся в эту школу.

Они обменивались интимными фото. Школьник рассказал, что в своём кабинете Луиза, опустив шторы, неоднократно занималась с ним оральным сексом. Он также рассказал, что Мелкионе, у которой, к слову, трое детей, исполняла для него эротические танцы. После ареста женщина внесла за себя залог в размере 500 тысяч долларов и вышла на свободу. Известно, что её муж подал на развод и хочет отсудить у неё троих детей.

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#развод
#секс
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Вышедший из тюрьмы пермский людоед устроился на работу в приют для бездомных животных
Shot: пермский людоед Малышев устроился на работу в приют для бездомных животных
17 июля 2024, 08:16

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Вышедший из тюрьмы пермский людоед Михаил Малышев устроился на работу в приют для бездомных животных. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Свои преступления Михаил Малышев совершал в конце 1990-х годов. В 34 года он познакомился с девушкой — Инной Боровик. Людоед сделал её своей рабыней. Он не выпускал Инну из дома, насиловал и откусил кончик носа. В 1999 году она позвала в квартиру первую жертву Малышева — студентку пермского ПТУ 16-летнюю Наталью. Он её изнасиловал и убил. Из плоти приготовил фарш. Через год жертвой стал местный рабочий. Каннибал убил его топором, расчленил и также приготовил фарш.

Малышева задержали после этого убийства. В его квартире обнаружили полный холодильник человечины и собачатины. Убийца начал питаться домашними питомцами, ещё когда был подростком.

Его отправили в колонию строгого режима на 25 лет. Отмотав срок, он вернулся к себе домой. По знакомству его взяли работать в приют для животных. Он строит будки для собак, убирает территорию и нарезает мясо. Платят ему просроченной едой. Малышев жалуется, что сводит концы с концами.

В сети разгорелся скандал, в центре которого оказался психолог Валентин Шишкин, дважды побывавшего на интервью у Юлии Меньшовой. Учителя «кинетики» Валентина Шишкина заподозрили в том, что он — бывший осужденный за детское порно. Вероятно, коуч сменил фамилию и начал зарабатывать на своей «методике успеха». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#убийство
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