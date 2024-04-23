В подмосковных Химках нелегальных мигрантов выселят из подвалов

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Жители двух домов в микрорайоне Планерная подмосковных Химок пожаловались на то, что нелегальные мигранты устроили в техническом подполье зданий настоящие бомжатники. Химчане указывали на царящую в местах обитания иностранных граждан антисанитарию и опасность возникновения пожара.
Главное следственное управление СК России по Московской области после жалоб жителей Химок инициировали процессуальную проверку. В последнее время в разных округах региона уже ликвидировали несколько незаконных хостелов, в которых проживали мигранты.
Однако жители Планерной, не дожидаясь результатов проверки, самостоятельно закрыли и опечатали подвалы своих домов. От нелегалов бдительные граждане в ультимативной форме потребовали освободить техническое подполье от своего пребывания и пожитков до 23 апреля.
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Александр Бойцов