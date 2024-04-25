В цехе по переработке мяса в Подмосковье нашли 15 нелегальных мигрантов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
15 мигрантов-нелегалов обнаружили полицейские при проверке цеха по переработке мяса в деревне Чёрное городского округа Балашиха, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе оперативно-профилактического рейда полицейские проверили работников цеха и в отношении 15 приезжих из Средней Азии составили протоколы за нарушение режима пребывания в стране и незаконную трудовую деятельность на территории Российской Федерации. На семерых из 15 мигрантов составлены протоколы сразу по двум статьям», — говорится в сообщении.На каждого нелегального мигранта наложен штраф в размере 5 тысяч рублей. Всех нарушителей миграционного законодательства выдворят из России.
Сейчас полицейские выясняют, кто организовал нелегальную миграцию.
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