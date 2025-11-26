Филиал украинских мошенников накрыли в Санкт-Петербурге

26 ноября 2025, 13:21

Baza: Филиал украинских мошенников накрыли в Петербурге, похищено 50 млн рублей

Фото: iStock/blinow61

Филиал украинских мошенников накрыли в Питере﻿ — через него у россиян похитили минимум 50 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.