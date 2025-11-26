Филиал украинских мошенников накрыли в Санкт-Петербурге
Филиал украинских мошенников накрыли в Питере — через него у россиян похитили минимум 50 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Сотрудники силовых структур задержали 38-летнего мужчину, который руководил офисом, помогавшим украинским мошенникам. В помещении на Шоссе Революции правоохранители нашли несколько сим-боксов с более чем 400 сим-картами в каждом. Через эти боксы злоумышленники связывались с тысячами россиян, выманивая у них деньги и оказывая давление. По информации следствия, жертвы отдали преступникам минимум 50 миллионов рублей.
Центр управлялся сотрудниками спецслужб Украины. В ходе расследования в Санкт-Петербурге были выявлены их сообщники и в Тольятти, где также прошли обыски и задержания.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном использовании абонентских терминалов и мошенничестве в особо крупном размере. Виновным грозит до восьми лет лишения свободы.
