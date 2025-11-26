Россиянин до смерти забил гостя, помочившегося на новый диван его матери

26 ноября 2025, 12:53

Житель Татарстана получил 9 лет колонии за убийство из-за испорченного дивана

Фото: Istock/Backiris

Лениногорский городской суд приговорил жителя Татарстана к девяти годам колонии строгого режима за убийство односельчанина. Причиной конфликта стал испорченный диван. Инцидент произошёл в одном из сёл. Подробности сообщает KazanFirst.