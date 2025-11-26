Россиянин до смерти забил гостя, помочившегося на новый диван его матери
Лениногорский городской суд приговорил жителя Татарстана к девяти годам колонии строгого режима за убийство односельчанина. Причиной конфликта стал испорченный диван. Инцидент произошёл в одном из сёл. Подробности сообщает KazanFirst.
Мужчина приехал в гости к матери и обнаружил на новом диване следы мочи. Выяснилось, что предмет мебели испортил пьяный сосед, который ранее помогал женщине по хозяйству. Сын хозяйки вышел во двор и нашёл виновника спящим на матрасе. Заметив у него мокрые штаны, татарстанец начал избиение.
Он нанёс несколько ударов кулаком по голове, а затем стал пинать лежачего человека, пытаясь выгнать его со двора. Мужчина упал и перестал двигаться. Нападавший решил, что тот уснул, и уехал. На следующий день потерпевший скончался.
Экспертиза установила: смерть наступила от отёка мозга, который развился после черепно-мозговой травмы. Подсудимый частично признал вину. Суд назначил ему девять лет колонии строгого режима.
