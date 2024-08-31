Финансовый директор РФС мог быть на борту пропавшего на Камчатке вертолета

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Финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его супруга Полина Замятина, предварительно, находились на борту пропавшего на Камчатке вертолета. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Отмечается, что пока вертолет так и не удалось обнаружить. В настоящее время поиски воздушного судна продолжаются, однако при этом они осложняются плохой погодой и темным временем суток.
Согласно информации источника РЕН ТВ, управлял пропавшим вертолетом Ми-8Т командир воздушного судна Денис Б. На борту находились еще два члена экипажа, их личности устанавливаются.
Напомним, вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» сегодня, 31 августа, пропал в Камчатском крае. Предварительно, борт летел с вулкана Вачкажец в поселок Николаевка.
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Согласно информации источника РЕН ТВ, управлял пропавшим вертолетом Ми-8Т командир воздушного судна Денис Б. На борту находились еще два члена экипажа, их личности устанавливаются.
Напомним, вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» сегодня, 31 августа, пропал в Камчатском крае. Предварительно, борт летел с вулкана Вачкажец в поселок Николаевка.
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Екатерина Коршунова