Самолет Ан-2 жестко сел во Владикавказе, известно о 8 пострадавших

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Жесткую посадку во Владикавказе совершил самолет Ан-2, передает 112. По информации журналистов, на борту было 15 человек, включая двоих детей. Сейчас известно о восьми пострадавших.
Ранее сообщалось, что Межгосударственный авиационный комитет подготовил промежуточный отчет после крушения авиалайнера SSJ-100 под Коломной в Подмосковье в середине июля сего года.
Суперджет рухнул в лесу во время полета с ремонтного завода в авиагавань «Внуково». Трагедия унесла жизни трех членов экипажа. На данный момент продолжается расследование.
Также продолжаются поиски пропавшего вертолета с туристами на Камчатке. По предварительной информации, на борту винтокрылой машины находились 22 человека.
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Взрывчатку обнаружили в рехабе в Ингушетии
Суперджет рухнул в лесу во время полета с ремонтного завода в авиагавань «Внуково». Трагедия унесла жизни трех членов экипажа. На данный момент продолжается расследование.
Также продолжаются поиски пропавшего вертолета с туристами на Камчатке. По предварительной информации, на борту винтокрылой машины находились 22 человека.
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Взрывчатку обнаружили в рехабе в Ингушетии
Никита Кротов