Принадлежавшая российскому сенатору яхта протаранила лодку с пассажирами в Турции

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90-метровая яхта Ice, ранее принадлежавшая российскому сенатору Сулейману Керимову, протаранила небольшое судно с пассажирами в турецком Бодруме. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что на борту моторной лодки A.MEY находились десять человек, в том числе дети. Согласно предварительной информации, никто не пострадал.
Во время аварии оба морских судна получили серьезные повреждения. Уточняется, что стоимость яхты составляет 150 миллионов долларов.
В 2015 году Керимов продал ее сыну президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге.
Ранее сообщалось, что круизный лайнер России Astoria Grande врезался в пристань турецкого порта Амасра. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Во время аварии оба морских судна получили серьезные повреждения. Уточняется, что стоимость яхты составляет 150 миллионов долларов.
В 2015 году Керимов продал ее сыну президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге.
Ранее сообщалось, что круизный лайнер России Astoria Grande врезался в пристань турецкого порта Амасра. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова