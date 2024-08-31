Принадлежавшая российскому сенатору яхта протаранила лодку с пассажирами в Турции

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холл» Хусейн Хамидов покинул Таджикистан и перебрался Россию с родителями 12 лет назад, он имеет российское гражданство. Об этом рассказал его дядя, брат отца, передает РИА Новости.