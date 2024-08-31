Вертолет Ми-8 с людьми на борту пропал на Камчатке

Фото: istockphoto/Marina Denisenko
На Камчатке пропал вертолет Ми-8, на борту которого находились три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По предварительной информации, вертолет следовал по маршруту от вулкана Вачкажец к селу Николаевка, однако не приземлился в установленное время и не вышел на связь.
Агентство сообщает, что в экипаже было три человека. По данным телеграм-канала 112, на борту могли находиться 19 туристов, но эта информация пока не подтверждена.
Выясняются подробности произошедшего.
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Агентство сообщает, что в экипаже было три человека. По данным телеграм-канала 112, на борту могли находиться 19 туристов, но эта информация пока не подтверждена.
Выясняются подробности произошедшего.
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Анастасия Хохлова