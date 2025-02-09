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Главная / Новости / Происшествия/ Губернатор ЛО Дрозденко: Терпевший бедствие танкер пришвартован к причалу

Губернатор ЛО Дрозденко: Терпевший бедствие танкер пришвартован к причалу

Фото: istockphoto/nightman1965

Фото: istockphoto/nightman1965

Около порта Усть-Луга в Балтийском море после взрыва начал тонуть танкер, на борту которого находится 130 тысяч тонн мазута. В настоящий момент судно удалось пришвартовать к причалу.


Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, на танкере «Коала» (Koala) произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя. В результате повреждено машинное отделение. В причинах происшедшего предстоит разобраться экспертам технических служб и, возможно, правоохранителям.

Взрывы в машинном отделении произошли непосредственно в момент отхода грузового корабля от причала. Экипажу из 24 человек, в том числе четверым россиянам, удалось благополучно эвакуироваться на берег. Изначально сообщалось, что танкер сел кормой на мель, однако, по словам главы региона, это не так: судно пришвартовано у причала. Угроза разлива мазута отсутствует.

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#ленинградская область
МЧС: В подмосковных Химках горит банный комплекс
09 февраля 2025, 18:37

Фото: istockphoto/grafoto

В подмосковном городском округе Химки горит банный комплекс на Железнодорожной улице. Площадь возгорания составила около сотни квадратных метров.
О происшествии сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ в своём официальном телеграм-канале. На месте продолжают работать 28 сотрудников пожарно-спасательной службы и семь единиц специальной техники. Информации о пострадавших пока не поступало. Так же как и о причинах, вызвавших пожар — их позже установят технические специалисты.

На момент выхода материала в свет стало известно, что пожар удалось полностью локализовать. Пострадавших от огня и дыма нет. На место уже прибыли эксперты и правоохранители для установления причин, вызвавших чрезвычайное происшествие.

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#подмосковье
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Большое Стремление: В Ленобласти произошла попытка убийства с помощью ковша экскаватора
Житель Ленобласти попытался расправиться со знакомым с помощью ковша экскаватора
09 февраля 2025, 17:43

Фото: istockphoto/sirene68

В Кингисеппском районе Ленинградской области мужчина чуть не раздавил знакомого ковшом экскаватора. Нестандартное покушение произошло в деревне Большое Стремление.
О происшествии рассказали сотрудники пресс-службы регионального Следственного управления СК РФ. По информации следователей, ночью 9 февраля в деревне Большое Стремление между двумя приятелями, находившимися в тот момент в бытовке, произошел конфликт. 54-летний мужчина захотел решить спор радикально: он залез в кабину экскаватора и несколько раз ударил ковшом по бытовке, где остался его оппонент.

В результате 48-летний потерпевший получил множественные травмы, помимо того, что был ошарашен дерзостью и умением товарища. Обстоятельства случившегося устанавливаются, решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому в покушении на жизнь человека.

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Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» получили материалы следствия для ознакомления
В деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились новые фигуранты
09 февраля 2025, 17:27

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске на этой неделе получат для ознакомления материалы, собранные следователями. Этих самых фигурантов почти три десятка.
Об этом сообщает газета «Коммерсант». Исполнителям террористического акта и их пособникам уже предъявлены обвинения в окончательной редакции. Большинство ждет пожизненный срок, при этом расследование продолжается, уточняет издание.

Также сообщается, что в деле появляются новые фигуранты. В частности, ведется розыск двух выходцев с Северного Кавказа, которые участвовали в снабжении террористов оружием. Дело о теракте будет рассматривать Второй Западный окружной военный суд.

22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Вооруженные люди открыли огонь по зрителям, ожидавшим концерт группы «Пикник». Прогремели взрывы, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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#уголовное розыск
#теракт
#взрывы
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Baza: В Ленобласти танкер со 130 тоннами мазута тонет после взрыва
09 февраля 2025, 14:03

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Танкер Koala тонет в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области. На его борту находится около 130 тысяч тонн мазута.
В ночь на 9 февраля грузовое судно, ходящее в том числе и по Балтийскому морю под флагом Антигуа и Барбуды, находилось у третьего причала и уже готовилось к отплытию, сообщает телеграм-канал Baza. Внезапно в машинном отделении один за другим раздались несколько взрывов, после чего корабль начал тонуть.

Экипаж в составе 24 человек, среди которых четверо россиян, сумел благополучно эвакуироваться на берег, но машинное отделение начало затапливать водой. Около пяти часов утра стало ясно, что судно кормой село на мель. По предварительным данным, утечки нефтепродукта не наблюдается, но экстренные службы выставили вокруг корабля боновые заграждения. В результате происшествия никто не пострадал.

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#ленинградская область
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«Мужчина со зверским лицом побежал ко мне»: в Москве неизвестный напал на фигуристку Елизавету Нугуманову
09 февраля 2025, 13:17

Елизавета Нугуманова (фото: Telegram @lizanugumanova)

Неизвестный напал на фигуристку Елизавету Нугуманову. Мужчина разбил лобовое стекло её автомобиля.
Инцидент произошёл 7 февраля. Нугуманова на личном автомобиле возвращалась домой с мероприятия. Вдруг на Мичуринском проспекте перед ней остановилась машина такси и преградила ей дорогу. Фигуристка посигналила, после чего из автомобиля вышел пассажир и несколько раз ударил по лобовому стеклу машины спортсменки.

«Машина такси встала прямо на пешеходном переходе 7 февраля в 23:54 передо мной, загородив проезд по однополосному движению, за мной начала скапливаться пробка и все издавали звуковые сигналы, как и я. Мужчина-пассажир вышел из машины такси со зверским лицом, побежал ко мне, совершив множественные удары по лобовому стеклу моей машины. Стекло в итоге все разбилось и осколки попали внутрь машины, после мужчина скрылся», – поделилась Нугуманова.
Девушка убеждена, что произошедшее никак не связано с её личностью, поскольку за ней никто не следил, также не было никаких конфликтов.

Нугуманова отметила, что не запомнила лица напавшего, однако сможет опознать его. Она уже написала заявление в полицию.

Отмечается, что в результате нападения фигуристка не пострадала. Она уже заменила повреждённые элементы своей машины.

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