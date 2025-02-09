Губернатор ЛО Дрозденко: Терпевший бедствие танкер пришвартован к причалу

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Около порта Усть-Луга в Балтийском море после взрыва начал тонуть танкер, на борту которого находится 130 тысяч тонн мазута. В настоящий момент судно удалось пришвартовать к причалу.
Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, на танкере «Коала» (Koala) произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя. В результате повреждено машинное отделение. В причинах происшедшего предстоит разобраться экспертам технических служб и, возможно, правоохранителям.
Взрывы в машинном отделении произошли непосредственно в момент отхода грузового корабля от причала. Экипажу из 24 человек, в том числе четверым россиянам, удалось благополучно эвакуироваться на берег. Изначально сообщалось, что танкер сел кормой на мель, однако, по словам главы региона, это не так: судно пришвартовано у причала. Угроза разлива мазута отсутствует.
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Александр Бойцов