У берегов Сахалина потерпело бедствие очередное судно с мазутом. Видео

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У берегов Сахалина потерпело бедствие китайское судно с мазутом, получившее пробоину в Невельском районе. Об этом сообщает Baza.
«Cухогруз «Анг Янг-2», нагруженный 56 тоннами дизельного топлива, 706 тоннами мазута и 1000 тоннами угля получил пробоину в Невельском районе. Судно с 20 членами экипажа село на мель южнее порта Невельск», — пишут в telegram-канале.
По данным МЧС, разлива мазута удалось избежать. Сейчас решается вопрос о снятии судна с мели. При этом есть трудности в понимании масштаба проблемы. Как отметил один из источников, это связано с переводчиком, чей уровень компетентности, по его выражению, «хромает».
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