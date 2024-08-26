Очевидцы описали ощущения от удара в момент атаки дрона ВСУ в Саратове

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ВСаратове произошла атака многоэтажного жилого дома с помощью дрона ВСУ. Жительница соседнего комплекса, Ирина, рассказала РИА Новости о том, что в момент атаки она почувствовала толчок, как будто беспилотник попал в её дом.
Также она слышала звуки, похожие на шум мопеда, и два взрыва.
Один из украинских беспилотников влетел в жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове. В результате атаки одна женщина была госпитализирована в тяжёлом состоянии, а трём другим пострадавшим помощь была оказана на месте.
После этого раздались звуки разбивающегося стекла, а у автомобилей во дворе сработала сигнализация.
Другой свидетель атаки сообщил, что украинский беспилотник «прямо чётко направлялся в сторону дома».
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Один из украинских беспилотников влетел в жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове. В результате атаки одна женщина была госпитализирована в тяжёлом состоянии, а трём другим пострадавшим помощь была оказана на месте.
«С утра сначала был такой звук, как от мопеда, потом взрыв. Потом было второе жужжание. Прямо вот мопед. Такое впечатление, что он летел прямо к нам в окно. И потом взрыв», — поделилась женщина.
После этого раздались звуки разбивающегося стекла, а у автомобилей во дворе сработала сигнализация.
«Был такой толчок, как будто в окно. И вот потом... мы в окно побежали смотреть, потому что поняли, что уже произошло», — подчеркнула Ирина.
Другой свидетель атаки сообщил, что украинский беспилотник «прямо чётко направлялся в сторону дома».
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Мира Полтева