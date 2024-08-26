В Омске семь человек госпитализировали после пожара на НПЗ

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Семь человек были госпитализированы после пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Омске. Их доставили в больницу скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1). Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём Telegram-канале.
«На данный момент пожарные продолжают работать на месте происшествия. По уточнённым данным, в результате инцидента семь человек были госпитализированы. Все они доставлены в БСМП-1», — написал губернатор.
Также на месте работает министр здравоохранения Омской области Дмитрий Анатольевич Маркелов.
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