В Омске семь человек госпитализировали после пожара на НПЗ

Семь человек были госпитализированы после пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Омске. Их доставили в больницу скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1). Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём Telegram-канале.