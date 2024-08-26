В крушении яхты Bayesian в Италии подозревают ее капитана

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Капитана затонувшей у побережья Италии яхты Bayesian подозревают в ее крушении, сообщает Il Sole 24 Ore. Подозреваемого зовут Джеймс Катфилд.
«Джеймс Катфилд, капитан яхты Bayesian, затонувшей в прошлый понедельник в Портичелло, в районе Палермо, находится под следствием по подозрению в ее крушении», — говорится в материале.В статье также сказано, что фигурант является гражданином Новой Зеландии, ему 51 год. По информации обозревателей, Катфилд отвечал на вопросы прокуроров и судей города Термини Имерезе в минувшее воскресенье, 25 августа.
Ранее прокуратура возбудила дело по факту гибели миллионера Майка Линча и других шести человек, погибших в результате инцидента. Яхта затонула 19 августа.
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Никита Кротов