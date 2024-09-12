Финские школьники сбежали в Россию с экскурсии

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Несколько финских первоклассников пересекли границу с Россией в районе Кангаскоски, сбежав с экскурсии. Об этом сообщает местная газета Ilta-Sanomat.
По данным издания, группа финских первоклассников отстала от остальных. Дети ушли в лес и случайно перешли на территорию России и даже сняли там несколько видео.
Детей заметили финские пограничники и вернули их обратно. Сейчас пограничная охрана Финляндии проводит проверку по факту случившегося. При этом руководство школы ситуацию не прокомментировало.
Ранее сообщалось, что на границе России и Белоруссии изъяли посылку со стрелковым оружием и боеприпасами вместо сантехники. Запрещенные предметы в отправлении обнаружили белорусские таможенники, говорится в сообщении.
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Детей заметили финские пограничники и вернули их обратно. Сейчас пограничная охрана Финляндии проводит проверку по факту случившегося. При этом руководство школы ситуацию не прокомментировало.
Ранее сообщалось, что на границе России и Белоруссии изъяли посылку со стрелковым оружием и боеприпасами вместо сантехники. Запрещенные предметы в отправлении обнаружили белорусские таможенники, говорится в сообщении.
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Элина Позднякова