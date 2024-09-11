ВСУ пытаются прорвать границу под Курском с нового направления

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Прорыв границы с нового направления пытаются осуществить боевики ВСУ в Курской области, речь идет о Глушковском районе, пишет Telegram-канал WarGonzo.
Уточняется, что украинские неонацисты, прикрываясь двумя танками, подкатили трал к границе для разминирования территории.
Обозреватели добавили, что в настоящее время идет бой. Журналисты подчеркнули, что таким образом противник хочет поменять ситуацию на курском направлении.
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«Один из украинских танков уже подбит нашим дроном камикадзе. Также, с мест сообщают об уничтожении двух из пяти бронированных машин противника, которые пытались доставить украинский десант», — сказано в публикации.
Обозреватели добавили, что в настоящее время идет бой. Журналисты подчеркнули, что таким образом противник хочет поменять ситуацию на курском направлении.
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Никита Кротов