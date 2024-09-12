Боевики ВСУ попытались четыре раза прорваться через границу Российской Федерации

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Боевики Вооруженных сил Украины попытались четыре раза прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье Курской области. Об этом проинформировало Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, противник потерял до 55 человек, а также четыре танка. Помимо этого, российскими военными были уничтожены три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин и две инженерные машины разграждения.
В лесных районах продолжаются операции по разведке и поиску с целью выявления и нейтрализации диверсионных групп ВСУ, которые пытались проникнуть на территорию России.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что военный ВС России отпустил украинских волонтеров, которые вывозили мирных жителей из города Украинск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В лесных районах продолжаются операции по разведке и поиску с целью выявления и нейтрализации диверсионных групп ВСУ, которые пытались проникнуть на территорию России.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что военный ВС России отпустил украинских волонтеров, которые вывозили мирных жителей из города Украинск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова