В Испании произошла железнодорожная катастрофа

23 января 2026, 19:11

Железнодорожная катастрофа в Испании произошла из-за деформированного рельса

Фото: istockphoto/HildaWeges

Наиболее вероятной причиной катастрофы в Андалусии стала деформация рельса. Об этом говорится в отчете комиссии по расследованию железнодорожных происшествий Испании (CIAF), который цитирует РИА Новости.