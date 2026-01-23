В Испании произошла железнодорожная катастрофа
Наиболее вероятной причиной катастрофы в Андалусии стала деформация рельса. Об этом говорится в отчете комиссии по расследованию железнодорожных происшествий Испании (CIAF), который цитирует РИА Новости.
По данным специалистов, при осмотре поезда компании Iryo на правой стороне колёс со второго по пятый вагон обнаружили зазубрины на поверхности, контактирующей с рельсами. В CIAF отмечают, что эти повреждения и зафиксированный изгиб рельса согласуются с версией о разрушении пути.
В документе поясняется, что при нарушении целостности рельса нагрузка могла на короткое время приходиться на переднюю часть излома. Это, в свою очередь, способно вызвать ступенчатый перепад на месте повреждения и удар по колесу проходящего поезда.
При этом комиссия считает, что деформация рельса, вероятнее всего, возникла ещё до прохождения состава. В CIAF подчёркивают, выводы носят предварительный характер и должны подтвердиться дальнейшими расчётами и детальным техническим анализом.
Катастрофа произошла 18 января в районе населённого пункта Адамус на юге Испании. Поезд, направлявшийся в Мадрид, сошёл с рельсов и оказался на соседнем пути, где столкнулся со встречным составом. Последний также сошёл с рельсов. В результате аварии погибли 45 человек, движение на участке остановили.
