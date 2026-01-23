Крушение катера в Таиланде: пострадала россиянка
Россиянку, получившую перелом таза при крушении катера в Таиланде, отправят на родину бизнес-классом. Об этом сообщает TourDom.
Решение приняли после консультации с лечащим врачом. У туристки тяжелые сочетанные травмы, из‑за которых перевозка обычным способом является затруднительной.
Ей нужно находиться в горизонтальном положении, поэтому страховщик оплатит перелет в VIP-зоне самолета с откидными креслами. Пострадавшую эвакуируют в Новосибирск, где она продолжит лечение и реабилитацию.
Ранее сообщалось, что 11 января в Андаманском море туристический катер столкнулся с рыболовным траулером. На борту находились 52 пассажира и три члена экипажа. Одна гражданка России погибла.
Перед этим стало известно, что поймавший в море кокаин капитан катера продал его за 770 тысяч рублей.
Читайте также: