Крушение катера в Таиланде: пострадала россиянка

Пострадавшую при крушении катера в Таиланде россиянку эвакуируют домой
Фото: istockphoto/Page Chichester

Россиянку, получившую перелом таза при крушении катера в Таиланде, отправят на родину бизнес-классом. Об этом сообщает TourDom.



Решение приняли после консультации с лечащим врачом. У туристки тяжелые сочетанные травмы, из‑за которых перевозка обычным способом является затруднительной.

Ей нужно находиться в горизонтальном положении, поэтому страховщик оплатит перелет в VIP-зоне самолета с откидными креслами. Пострадавшую эвакуируют в Новосибирск, где она продолжит лечение и реабилитацию.

Ранее сообщалось, что 11 января в Андаманском море туристический катер столкнулся с рыболовным траулером. На борту находились 52 пассажира и три члена экипажа. Одна гражданка России погибла.

Перед этим стало известно, что поймавший в море кокаин капитан катера продал его за 770 тысяч рублей.

Никита Кротов

