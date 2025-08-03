В Эстонии раскрыли, что происходит на границе с Россией
Власти Эстонии распорядились установить металлические ворота и выдвижные барьеры на пограничном пункте в Нарве. Об этом информирует эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на руководителя Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу.
Уточняется, что массивные металлические ворота смонтированы в Нарве на мосту Дружбы, который соединяет Эстонию с российским Ивангородом. Согласно информации источника, данные «защитные меры» скоро поставят на всех въездах.
На сегодняшний день железные ворота блокируют лишь автомобильную полосу. Руководитель Нарвского погранпункта Антти Ээнсалу заявил, что аналогичные барьеры планируется установить и для пешеходов.
До этого сообщалось, что власти Эстонии запретили своим гражданам посещать РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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