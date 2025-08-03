В Эстонии раскрыли, что происходит на границе с Россией

03 августа 2025, 08:02

ERR: в Эстонии на границе с Россией устанавливают массивные ворота и барьеры

Фото: iStock/kodda

Власти Эстонии распорядились установить металлические ворота и выдвижные барьеры на пограничном пункте в Нарве. Об этом информирует эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на руководителя Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу.