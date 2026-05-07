Финский суд вынес приговор оскорбившему депутатов за русскую речь мужчине

07 мая 2026, 20:10

Yle: Мужчину приговорили после оскорбления в адрес депутатов за русскую речь

В Финляндии окружной суд Южной Карелии вынес приговор мужчине 1954 года рождения за оскорбление чести и достоинства двух депутатов, говоривших на русском языке. Инцидент произошел в лифте торгового центра, где злоумышленник назвал их словом, используемым в уничижительном смысле по отношению к русскоязычным, сообщает телерадиовещатель Yle.