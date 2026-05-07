Финский суд вынес приговор оскорбившему депутатов за русскую речь мужчине

Yle: Мужчину приговорили после оскорбления в адрес депутатов за русскую речь
Фото: istockphoto/Zolnierek

В Финляндии окружной суд Южной Карелии вынес приговор мужчине 1954 года рождения за оскорбление чести и достоинства двух депутатов, говоривших на русском языке. Инцидент произошел в лифте торгового центра, где злоумышленник назвал их словом, используемым в уничижительном смысле по отношению к русскоязычным, сообщает телерадиовещатель Yle.



Пострадавшими признали депутата городского совета Лаппеенранты, депутата регионального совета Южной Карелии, а также двоих находившихся рядом детей. Суд установил, что высказывание носило оскорбительный характер, поскольку указывало на этническое происхождение и имело исторически негативную нагрузку.

Кроме того, осужденный толкнул одного из парламентариев, за что его также признали виновным в нанесении легких телесных повреждений. Наказание назначили в виде штрафов на общую сумму около тысячи евро.

Помимо этого, мужчину обязали выплатить компенсацию — 400 евро депутату городского совета за телесные повреждения и 500 евро малолетней жертве.

Никита Кротов

