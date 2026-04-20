Жителя Кузбасса осудили за жестокое убийство жены
Суд в Таштаголе отправил местного жителя в колонию строгого режима за жестокое убийство супруги. Во время пьяной ссоры он нанес женщине не менее 73 ударов. Об этом пишет ТАСС.
Прокуратура Кузбасса сообщила, что трагедия произошла в декабре 2025 года в квартире пары. Удары пришлись по голове и разным частям тела. Женщина получила множественные кровоподтеки, ссадины и ушибленные раны. Обильная кровопотеря привела к смерти. Суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы. Срок он проведет в колонии строгого режима.
Следственное управление СК по Кемеровской области уточнило, что фигурант проходил по «ч. 4 ст. 111 УК РФ». После расправы он сам вызвал скорую помощь. Вину житель Кузбасса признал полностью.
