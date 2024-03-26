Малофеев: Трагедия в «Крокусе» показала единство нашего народа

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Учредитель Царьграда Константин Малофеев подчеркнул, что страшная трагедия, произошедшая в «Крокус Сити Холле», продемонстрировала сплочённость народа нашей страны.
«Трагедия в подмосковном «Крокус Сити Холле» в очередной раз показала единство нашего народа. Единство, выразившееся и в очередях для сдачи крови, и в переполненных храмах на панихидах по невинно убиенным. И конечно, во всенародных акциях», — приводит издание слова Малофеева.
До этого бывший коллега одного из нападавшего в «Крокусе» Далерджона Мирзоева поделился своим мнением о нём. Как он рассказал RT, примерно 15 лет назад они работали водителями в общественном транспорте в Душанбе, где и сегодня проживает семья преступника.
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