Женщина облила мужа кислотой и заперла его в комнате для мучительной смерти
People: В США жительница штата Флорида убила мужа при помощи кислоты
В США арестовали женщину, которая облила своего супруга кислотой и забаррикадировала его в комнате. Действия жительницы штата Флорида привели к гибели мужа. Об этом пишет People.
Полиция города Нью-Порт-Ричи прибыла на вызов о домашнем насилии в четверг, 21 августа. Когда патрульные прибыли, то при в ходе в дом сразу услышали крики жертвы. На месте обнаружили мужчину с тяжелейшими химическими ожогами. Несмотря на усилия врачей, которые три дня боролись за его жизнь, он скончался от полученных травм.
Пострадавшим оказался Роберт Хейден. Его супруга, Чуань Ин Хэ, облила мужчину едким веществом, пока он спал. Затем женщина заперла дверь его комнаты, используя доску и проволоку.
Согласно данным следствия, на момент трагедии пара находилась в процессе развода. В браке они состояли недолго, с августа 2024 года.
В настоящее время Чуань Ин Хэ содержится под стражей. Ей предъявлены обвинения в умышленном убийстве первой степени и нанесении тяжких телесных повреждений.