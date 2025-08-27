Женщина облила мужа кислотой и заперла его в комнате для мучительной смерти

27 августа 2025, 04:50

People: В США жительница штата Флорида убила мужа при помощи кислоты

Фото: iStock/Zeferli

В США арестовали женщину, которая облила своего супруга кислотой и забаррикадировала его в комнате. Действия жительницы штата Флорида привели к гибели мужа. Об этом пишет People.





Полиция города Нью-Порт-Ричи прибыла на вызов о домашнем насилии в четверг, 21 августа. Когда патрульные прибыли, то при в ходе в дом сразу услышали крики жертвы. На месте обнаружили мужчину с тяжелейшими химическими ожогами. Несмотря на усилия врачей, которые три дня боролись за его жизнь, он скончался от полученных травм.



