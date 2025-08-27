Скелет без головы нашли в лесу за рестораном
В США женщина из штата Теннесси нашла скелет без головы в лесу за рестораном. Об этом информирует издание People.
О необычной находке 22 августа сообщила в полицию жительница города Нэшвилл. Она нашла останки в лесистой зоне за северной границей города около ресторана быстрого питания «Макдоналдс». Прибывшие на место полицейские обыскали окрестности и в 30 метрах от скелета нашли череп.
Загадочные останки находятся в таком плохом состоянии, что судмедэксперты не могут определить пол и возраст человека, которому они принадлежали. Также нет уверенности, что скелет и череп принадлежат одному и тому же человеку. На пресс-конференции представитель полиции заявил, что в районе обнаружения костей никто не проживает, и установить, как они туда попали, крайне сложно.
Эксперты и следователи в настоящее время занимаются идентификацией останков и не дают комментариев прессе.
