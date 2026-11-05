Фитнес-клуб DDX вновь оказался в центре скандала «из-за двойных стандартов»

05 ноября 2026, 16:08

Фото: Istock/Andrii Borodai

Фитнес-клуб DDX снова столкнулся со скандалом из-за двойных стандартов. Как сообщает Telegram-канал Baza, компания отказалась блокировать аккаунт мужчины, который фотографировал и высмеивал внешний вид клиента во время тренировок.