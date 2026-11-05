Фитнес-клуб DDX вновь оказался в центре скандала «из-за двойных стандартов»
Фитнес-клуб DDX снова столкнулся со скандалом из-за двойных стандартов. Как сообщает Telegram-канал Baza, компания отказалась блокировать аккаунт мужчины, который фотографировал и высмеивал внешний вид клиента во время тренировок.
Посетитель заснял другого мужчину в борцовской майке за тренажёром и высмеял его внешний вид. Негатив обрушился на автора снимка, а затем и на DDX.
Пользователи потребовали заблокировать фотографу доступ в клуб, ведь правила сети запрещают съёмку посторонних людей в зале. Однако компания сообщила, что не будет применять санкции к «эксперту моды».
Это уже не первый громкий скандал с участием DDX. Три месяца назад в даркнете всплыли фото клиентов вместе с персональными данными. Посетители стали отправлять клубу досудебные претензии. В DDX пообещали провести проверку, но уже больше месяца компания не сообщает о результатах.
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