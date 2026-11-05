В Подмосковье сын спас мать от нападения отца с топором
В Московской области сын спас мать от нападения отца с топором. Подробности сообщает ГСУ СК России по региону.
Чрезвычайное происшествие случилось во Фрязино. 48-летний местный житель поссорился со своей супругой. Ссора быстро переросла в нападение: мужчина схватил топор и ударил женщину по голове. После этого он начал душить её.
В этот момент в ситуацию вмешался их сын. Мальчик сумел вовремя сориентироваться, оттащил отца от матери, и потерпевшая смогла сбежать. Нападавший попытался скрыться с места происшествия, однако правоохранители быстро задержали его. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось об инциденте в Иваново. Там арестовали мужчину, который заживо сжёг подругу в её доме.
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