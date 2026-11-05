«Протест с пятой точкой»: Приезжая из Омска устроила дебош в московском метро
Женщина из Омска поссорилась с попутчиком в московском метро, показала ему пятую точку и в итоге ответила за мелкое хулиганство. Об этом сообщает УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве.
Столичная полиция заметила в сети ролик, на котором дама в вагоне подземки ведёт себя крайне неадекватно, конфликтует с пассажирами и встаёт на сиденье ногами. Правоохранители быстро установили личность женщины.
Ею оказалась 52-летняя ранее судимая приезжая из Омска. Она стала фигуранткой административного материала: её задержали и составили на неё протокол о мелком хулиганстве. Нарушительница объяснила своё поведение «протестом против оскорбления со стороны мужчины». Полиция продолжает проверку по факту инцидента.
Читайте также: