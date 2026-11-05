«Протест с пятой точкой»: Приезжая из Омска устроила дебош в московском метро

05 ноября 2026, 13:42

52-летняя приезжая из Омска устроила дебош в московском метро

Фото: Istock/Svetlana123

Женщина из Омска поссорилась с попутчиком в московском метро, показала ему пятую точку и в итоге ответила за мелкое хулиганство. Об этом сообщает УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве.