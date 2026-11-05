В Турции в ДТП с автобусом пострадали 16 иностранных туристов
В центральной турецкой провинции Аксарай произошло ДТП с автобусом, в результате которого пострадали не менее 16 иностранных туристов. Как сообщает агентство DHA, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.
Дорожно-транспортное происшествие случилось ранним утром на автодороге Аксарай — Невшехир. Автобус перевозил туристов из Бразилии, Коста-Рики и с Тайваня из города Аванос, где они посещали достопримечательности Каппадокии.
По неустановленной пока причине водитель потерял управление, после чего транспортное средство опрокинулось. На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники жандармерии, медики и спасатели. Всех пострадавших доставили в учебно-исследовательскую больницу Аксарая для оказания необходимой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.
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