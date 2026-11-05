В Турции в ДТП с автобусом пострадали 16 иностранных туристов

05 ноября 2026, 14:01

Фото: Istock/Galina Vetertsovskaya

В центральной турецкой провинции Аксарай произошло ДТП с автобусом, в результате которого пострадали не менее 16 иностранных туристов. Как сообщает агентство DHA, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.