В Самарской области четверо детей пропали после прогулки
В Самарской области полиция организовала поиск четверых детей, которые не вернулись домой после прогулки. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
По информации ведомства, в поселке Безенчук пропали четверо детей: десятилетний мальчик и три девочки — пяти, десяти и одиннадцати лет. Вечером 20 декабря они отправились на прогулку и не вернулись домой к назначенному времени. Их местоположение до сих пор остается неизвестным.
Родители обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже. В час ночи полиция Безенчукского района была поднята по тревоге. Сотрудники уголовного розыска проводят беседы с потенциальными свидетелями и изучают круг общения исчезнувших лиц.
