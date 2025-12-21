В Саратовской области 11-летний мальчик пострадал при взрыве петарды
В Саратовской области 11-летний мальчик пострадал при взрыве петарды. Об этом проинформировали в ГУ МВД России по региону.
В Аткарском районе в субботу, 20 декабря, произошел несчастный случай. Днем подросток обнаружил петарду на улице села, и вскоре она взорвалась.
С травмой руки мальчика доставили в областную детскую больницу, где ему провели многочасовую операцию. Медики смогли сохранить кисть руки у ребёнка.
