Советник гендиректора HeadHunter Виталий Терентьев впал в кому после пластической операции
Советник гендиректора HeadHunter Терентьев впал в кому после липосакции живота
Советник генерального директора HeadHunter Виталий Терентьев впал в кому после проведения липосакции живота. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
В настоящее время он подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Накануне Терентьев делал пластическую операцию в частной клинике, но после завершения процедуры у него внезапно остановилось дыхание.
Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место и провела реанимационные мероприятия. Благодаря их усилиям, жизнь пациента удалось спасти, однако сейчас он находится в состоянии комы. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
