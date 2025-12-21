Советник гендиректора HeadHunter Виталий Терентьев впал в кому после пластической операции

21 декабря 2025, 11:48

Советник гендиректора HeadHunter Терентьев впал в кому после липосакции живота

Фото: iStock/gorodenkoff

Советник генерального директора HeadHunter Виталий Терентьев впал в кому после проведения липосакции живота. Об этом пишет Telegram-канал Baza.