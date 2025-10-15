Физрук получил приговор по делу о гибели школьницы в Кабардино-Балкарии
Физрук получил три года условно по делу о гибели школьницы в Кабардино-Балкарии
Учителю физкультуры, по вине которого в Кабардино‑Балкарии погибла школьница, назначили три года условно. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.
Трагедия случилась в мае в станице Приближной: педагог без согласования с директором организовал на футбольном поле одновременную тренировку по трём разным дисциплинам, хотя это было запрещено, и не обеспечил соблюдение мер безопасности.
В результате один из занимающихся метнул копьё, которое попало в голову 13‑летней девочке. Спустя три дня в коме она скончалась.
Сторожа, пустившего детей на поле, уволили.
