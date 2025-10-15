Физрук получил приговор по делу о гибели школьницы в Кабардино-Балкарии

15 октября 2025, 13:59

Физрук получил три года условно по делу о гибели школьницы в Кабардино-Балкарии

Фото: istockphoto/Sayan_Moongklang

Учителю физкультуры, по вине которого в Кабардино‑Балкарии погибла школьница, назначили три года условно. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.