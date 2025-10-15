Достижения.рф

Mash: Туристку из Белоруссии продали на органы в Мьянме и сожгли труп

Фото: istockphoto/TheaDesign

Гражданка Белорусии, которая искала работу за границей, прилетела на собеседование в тайский Бангкок, но её вывезли в Мьянму и фактически сделали рабыней в скам‑центре.



По данным Mash, девушка должна была «работать моделью»: быть красивой, обслуживать хозяев и выманивать у состоятельных клиентов деньги. Связь с ней прервалась 4 октября.

Сначала у родственников требовали $500 тыс. за возвращение тела, позже им сообщили, что погибшую кремировали. Сейчас семья ведёт переговоры о репатриации праха.

По тому же маршруту и через тех же посредников — менеджера, агента и перевозчика — в центр доставили и читинку, которую не взяли «в разводилы» из‑за внешности и планировали продать на органы. Её вовремя обнаружили и спасли сотрудники силовых структур.

Никита Кротов

