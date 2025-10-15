Достижения.рф

В Липецке 25-летний мужчина зарубил родную бабушку, заставлявшую его найти работу

Фото: iStock/Grape_vein

В Липецке внук зарубил топором бабушку, заставлявшую его найти работу. Об этом пишет местный портал gorod48.ru.



Отмечается, что 25-летний парень жил на пенсию 79-летней бабушки и устраивал ей конфликты каждый раз, когда речь заходила о том, чтобы он стал зарабатывать сам.

Накануне во время очередной ссоры неадекват схватил тесак и несколько раз ударил им пенсионерку в шею. От полученных травм женщина скончалась на месте, а внук лёг в лужу крови рядом с телом бабушки и уснул.

В таком состоянии его обнаружили родственники, которые написали заявление в полицию.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

Анастасия Чинкова

