Житель Уфы поджёг ушедшую спать во время застолья подругу
В Уфе мужчина поджёг свою подругу за то, что она ушла спать во время застолья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Отмечается, что пара выпивала дома. По предварительной версии, в какой-то момент женщина ушла в спальню, чем взбесила своего друга. Он влетел в комнату, начал будить её, а затем плеснул горючего и поджёг. У пострадавшей мгновенно вспыхнула одежда, и мужчина кинулся тушить её одеялом.
Лишь спустя несколько часов он вызвал скорую помощь. Врачи забрали потерпевшую с серьёзными ожогами.
Выяснилось, что 45-летний подозреваемый ранее уже был судим. Теперь он снова находится в СИЗО.
