Достижения.рф

Житель Уфы поджёг ушедшую спать во время застолья подругу

Фото: iStock/Nopphon Pattanasri

В Уфе мужчина поджёг свою подругу за то, что она ушла спать во время застолья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.



Отмечается, что пара выпивала дома. По предварительной версии, в какой-то момент женщина ушла в спальню, чем взбесила своего друга. Он влетел в комнату, начал будить её, а затем плеснул горючего и поджёг. У пострадавшей мгновенно вспыхнула одежда, и мужчина кинулся тушить её одеялом.

Лишь спустя несколько часов он вызвал скорую помощь. Врачи забрали потерпевшую с серьёзными ожогами.

Выяснилось, что 45-летний подозреваемый ранее уже был судим. Теперь он снова находится в СИЗО.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0