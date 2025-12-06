Физрук позвал 15-летнюю ученицу замуж на глазах у следователей
Физрук из Воронежа позвал замуж 15-летнюю ученицу, которую развращал
Учитель физкультуры из Воронежа, который состоял в сексуальных отношениях с 15-летней ученицей, предложил ей выйти за него замуж. Об этом сообщила клинический психолог, лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко в своем телеграм-канале.
По ее словам, предложение руки и сердца прозвучало прямо в здании Следственного комитета. Таким образом мужчина пытается избежать наказания.
«Тем временем [фигурант] уже придумал, как выкрутиться: предложил 15-летней девочке жениться прямо в стенах Следственного комитета», — написала Левченко.Он также отметила, что мужчину уволили из учебного заведения сразу после скандала, но не под стражу не взяли. Несмотря на то, что педагог признался в связи с несовершеннолетней, и школьница подтвердила его слова, суд не поместил его в СИЗО. Специалист считает, что от действий учителя могли пострадать и другие.