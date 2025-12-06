Достижения.рф

Российских туристов унесло в море вместе с домом на колесах

Фото: iStock/naumoid

Двоих российских туристов унесло в море во время шторма в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Россияне отдыхали в доме на колесах на побережье курорта Кемер. В какой-то момент начались сильные дождь и ветер, которые размыли пляж. Река Агва вышла из берегов, и поток воды унес кемпер вместе с людьми.

На помощь туристам отправились сотрудники местного МЧС. Сначала спасатели подобрали их на моторных лодках, а затем экскаваторами вытащили дом на колесах на сушу. Предварительно, пострадавших нет.

Лидия Пономарева

