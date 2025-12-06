Российских туристов унесло в море вместе с домом на колесах
SHOT: В Турции российских туристов унесло в море вместе с домом на колесах
Двоих российских туристов унесло в море во время шторма в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Россияне отдыхали в доме на колесах на побережье курорта Кемер. В какой-то момент начались сильные дождь и ветер, которые размыли пляж. Река Агва вышла из берегов, и поток воды унес кемпер вместе с людьми.
На помощь туристам отправились сотрудники местного МЧС. Сначала спасатели подобрали их на моторных лодках, а затем экскаваторами вытащили дом на колесах на сушу. Предварительно, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Таиланде российских туристов задержали за секс на пляже.
Читайте также: