Сотрудница ломбарда нашла в туалете скрытую камеру
В Барнауле 20-летняя сотрудница ломбарда нашла в служебном туалете скрытую камеру. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Девушка устроилась в ломбард в этом году и не имела претензий к месту работы. Так было до того момента, пока она не нашла под раковиной в служебном туалете скрытую камеру.
Работница зафиксировала нарушение на телефон и потребовала от руководства удалить все записи, а затем уволилась. Она не стала заявлять в полицию, но, по ее словам, теперь вынуждена ходить к психотерапевту.
Сотрудники других ломбардов объяснили, что их руководство, как правило, ведет наблюдение в уборных, чтобы зафиксировать возможные кражи золота и бриллиантов.
Ранее сообщалось, что врач из Техаса оказался в центре судебного разбирательства после того, как установил скрытые камеры в женских туалетах больницы города Те-Вудлендс.
